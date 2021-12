Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर में किसानों और एक पत्रकार को कार से कुचलने के मामले ने सियासी तौर पर भी अब बड़ा रूप ले लिया है. अब ये मामला थमता नज़र नहीं आ रहा है. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों पर कार चढ़ाने का आरोप है. इसे लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग हो रही है. इस्तीफे की मांग और इस घटना को लेकर लोकसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा.Also Read - Stunt Video: हवा में इस लड़के का फ्लिप देख चकरा जाएगा सिर, काउंट किया तो कहलाएंगे सिकंदर

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से जब एक कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों ने इस घटना को लेकर सवाल पूछा तो वह बौखला गए. केंद्रीय मंत्री पत्रकारों को गाली देने लगे. गाली देते हुए अजय मिश्रा ने कहा कि मीडिया वालों ने ही एक निर्दोष आदमी को फंसाया. शर्म नहीं आती है. इतने गंदे लोग हैं. बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है. क्या जानना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो. चैनल के लिए क्या पूछना है. SIT से जाकर पूछो न. इतना कहते ही केंद्रीय मंत्री पत्रकार की तरफ बढ़ते हैं और फिर धक्का मुक्की कर देते हैं. साथ में मौजूद कुछ लोग केंद्रीय मंत्री को रोकते हुए दिखाई देते हैं. इस घटना का वीडियो वायरल (Video Viral) हो रहा है. Also Read - King Cobra Ka Video: जंगल में अचानक आमने-सामने आ गए तीन किंग कोबरा, फिर जो हुआ हैरान हो जाएंगे | देखिए वीडियो

#WATCH | MoS Home Ajay Kumar Mishra ‘Teni’ hurls abuses at a journalist who asked a question related to charges against his son Ashish in the Lakhimpur Kheri violence case. pic.twitter.com/qaBPwZRqSK

— ANI UP (@ANINewsUP) December 15, 2021