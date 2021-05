UP News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक शादी हुई, हालांकि इस दौरान खूब हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में किसी तरह शादी संपन्न करायी गई. शादी करने आए दूल्हे और बारात का स्वागत किया जा रहा था और लेकिन जैसे ही दूल्हा वरमाला के लिए स्टेज पर चढ़ा उसके सामने दुल्हन का प्रेमी भी दूल्हे के वेश में आ गया और फिर उस सिरफिरे प्रेमी ने दूल्हे के सामने मंडप में दुल्हन की मांग सिंदूर से भर दिया. अपने सामने इस घटना को देख नाराज दूल्हा पक्ष शादी से इंकार करने लगा, लेकिन ठीक मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराते हुए वर-वधू की शादी कराई. Also Read - UP: CM योगी का निर्देश, शवों को बहाने पर रोक लगाने के लिए पुलिस नदियों में करे गश्त

घटना यूपी के खोराबार थाना क्षेत्र के कुसम्ही बाजार की है जहां के निवासी सुदामा विश्वकर्मा की बेटी की शादी देवरिया के शिवनाथ विश्वकर्मा से तय हुई थी और बुधवार की रात बारात कुसम्ही पहुंची. यहां द्वारपूजा का कार्यक्रम सम्पन्न होने के बाद दूल्हा-दुल्हन को वरमाला के लिए स्टेज पर लाया गया. चारों तरफ खुशी का माहौल था कि अचान इस दौरान दूल्हे के लिबास में दुल्हन का प्रेमी गोलू विश्वकर्मा कुल्हाड़ी लेकर स्टेज पर चढ़ गया और दूल्हे के सामने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया.

इसे देखते ही वहां तहलका मच गया. शादी में मौजूद लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. उधर किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई. इसके बाद पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए घायल प्रेमी को अस्पताल भेजा.

इस घटना के बाद दूल्हे ने शादी करने से इनकार कर दिया. वह पक्ष के लोग उठकर वापस जाने को तैयार हो गए. यह देखकर दुलहन पक्ष के लोगों ने लोक लाज का हवाला देते हुए दूल्हे को शादी के लिए मनाया. काफी मान मनौव्वल के बाद दूल्हे ने शादी के लिए हामी भरी और वर वधू का रीति-रिवाजों के साथ शादी कराया गया.

उधर, इस मामले में खोराबार थाना प्रभारी नासिर हुसैन ने बताया कि 112 नंबर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत करा दिया है, दोनों तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है.