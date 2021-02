लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना देखने को मिली है. यहां उन्नाव जिले के असोहा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में तीन दलित लड़किया खेत में दुपट्टे से बंधी मिली. इन तीन लड़कियों में से 2 की मौत हो चुकी है, वहीं एक लड़की की हालत गंभीर है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. इस घटना की खबर सामने आते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई और घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया यह मामला जहरीला पदार्थ खाने और उससे हालत बिगड़ने की आशंका जताई गई है Also Read - Pawri With Police: अगर किया ये काम तो UP Police करेगी आवभगत, लाठी संग होगी पार्टी...

पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के बयान को दर्ज कर लिया है और जांच में जुट चुकी है. वहीं राज्य में विपक्ष लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहा है. बता दें कि इस मामले में जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है. पुलिस इस मामले में किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती हैं. वहीं इस मामले की जानकारी पाकर देर रात लखनऊ आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह असोहा थाने पहुंच गई थीं.

उन्नाव के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लड़कियां बेहोशी की हालत में मिली थीं. तीनों को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उनमें से दो की मौत हो चुकी थी. उनका कहना है कि लड़कियां घास काटने गई थीं. साथ ही मौके पर झाग भी मिला है. इस कारण उन्होंने जहरीले पदार्थ से हालत बिगड़ने की आशंका भी जताई है. पुलिस इस मामले में जांच शुरू कर चुकी है.