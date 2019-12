उन्नाव (उप्र): बुरी तरह से झुलसी हुई स्थिति में दिल्ली के एक अस्पताल में उन्नाव बलात्कार पीड़िता का शव शनिवार रात यहां उसके गांव लाया गया. पीड़िता की दिल्ली के एक अस्पताल में शुक्रवार रात मौत हो गई थी. बृहस्पतिवार रात पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए विमान से दिल्ली ले जाया गया था. मृतका के परिवार को जब उसका शव सौंपा गया, तो मौके पर सपा के एमएलसी सुनील साजन, पूर्व विधायक उदय राज यादव और पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद यादव सहित अन्य नेता मौजूद थे. उधर, किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे. दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद थी. गांव में वरिष्ठ अधिकारी सुबह से ही डेरा डाले हुए थे.

Unnao: Mortal remains of Unnao rape victim have been brought to her village, from Safdarjung hospital in Delhi. She had passed away last night during treatment. pic.twitter.com/p4OsU61Poh — ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2019

बता दें कि 23 वर्षीय पीड़िता को गुरुवार तड़के बलात्कार के दो आरोपियों सहित पांच लोगों ने जला दिया था. करीब 90 प्रतिशत तक झुलस चुकी युवती को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया था और यहां सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उपचार के दौरान शुक्रवार देर रात उसने दम तोड़ दिया था. डॉक्टर ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत गंभीर रूप से जलने की वजह से हुई. डॉक्टर ने कहा कि आज सुबह पीड़िता का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके मुताबिक उसके शरीर पर किसी संक्रमण, जहर देने या गला घोंटने के कोई संकेत नहीं मिले हैं. सफदरजंग अस्पताल के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. शलब कुमार ने शुक्रवार को कहा था कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद पीड़िता जिंदा नहीं बची. उसकी हालत शाम को खराब होने लगी और रात 11 बजकर 10 मिनट पर दिल का दौरा पड़ा. हमने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन रात 11 बजकर 40 मिनट पर उसकी मौत हो गई. एम्बुलेंस के जरिये पीड़िता का शव उत्तरप्रदेश के उन्नाव जिले स्थित उसके गांव ले जाया गया.

Brother of Unnao rape victim(who passed away during treatment in Delhi last night following a cardiac arrest): I have nothing really to say. My sister is no more with us, my only demand is that the five accused deserve death and nothing less. pic.twitter.com/AkcZngOLHz — ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2019



उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के भाई ने की ऐसी सजा की मांग

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के भाई ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि उसकी बहन को तभी न्याय मिलेगा जब सभी आरोपियों को वहीं भेजा जाएगा ‘जहां वह चली गई’. उन्होंने कहा कि उसने मुझसे कहा भाई मुझे बचा लो. मैं दुखी हूं, मैं उसे बचा नहीं सका. पीड़िता के भाई ने कहा कि आरोपियों को या तो मुठभेड़ में मार गिराया जाना चाहिए या फांसी देनी चाहिए. उन्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है. हम यहां से उन्नाव जाएंगे. आरोपियों ने उसे जला तो पहले ही दिया और अब हम उसे दफन करेंगे. उन्नाव पीड़िता की मौत उस दिन हुई जिस दिन हैदराबाद पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के चार आरोपियों को तेलंगाना पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया. उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को आग के हवाले तब किया गया जब वह अदालत में मामले की सुनवाई के लिए रायबरेली जा रही थी.

State Minister Kamal Rani Varun: District Magistrate will give a cheque worth Rs 25 lakhs to Unnao rape victim’s family as financial assistance. Also, as per the family’s demand, a house will be allotted to them under Pradhan Mantri Awas Yojana. pic.twitter.com/fKDKSVHtfn — ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2019



उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को 25 लाख रुपये देगी योगी सरकार

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद योगी सरकार ने शनिवार को उसके परिवार को बतौर मुआवजा 25 लाख रुपये देने का ऐलान किया. सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि दिवंगत पीड़िता के परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है. साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत परिवार को एक घर और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का आश्वासन दिया है.

Unnao: National Students’ Union of India (NSUI) members protest against the visit of Ministers Kamal Rani Varun, Swami Prasad Maurya and MP Sakshi Maharaj to Unnao rape victim’s residence. pic.twitter.com/wykuZiQzRD — ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2019



कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव कर नारेबाजी की

इससे पहले परिजन से मुलाकात करने पहुंचे श्रममंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और क्षेत्रीय सांसद साक्षी महाराज का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव कर नारेबाजी की. पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो उन्होंने विरोध किया. सूत्रों ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा और दोनों मंत्रियों तथा सांसद को पीड़िता के घर पहुंचाया. मुख्यमंत्री योगी ने मंत्री मौर्य और कमल रानी वरुण को दिवंगत पीड़िता के परिजन से मुलाकात के लिए भेजा था.