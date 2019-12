उन्नाव (उप्र): उन्नाव में जिंदा जलाई गई दुष्कर्म पीड़िता के परिजन से मुलाकात करने पहुंचे मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और क्षेत्रीय सांसद साक्षी महाराज का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव कर नारेबाजी की. इस दौरान उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के साथ पीड़ित परिवार से मिलने आया हूं. मैं संसद में भी इस घटना को लेकर मुखर रहा हूं. अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि घटना से उन्नाव का नाम भी बदनाम हो रह है.

Unnao MP Sakshi Maharaj after visiting Unnao rape victim’s residence: I along with my party are in support of the victim’s family. I have been vocal about it in the Parliament as well. Culprits will be arrested. None will be spared. Unnao’s name has been maligned. pic.twitter.com/VGVV3OJo8u

