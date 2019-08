लखनऊः उन्नाव दुष्कर्म कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के तीनों हथियारों का लाइसेंस उन्नाव जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया है. सेंगर के नाम पर एक बंदूक, एक राइफल और रिवाल्वर का लाइसेंस जारी हुआ था. जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडेय ने इस प्रकरण की सुनवाई की थी जिसमें विधायक के पक्ष के वकील नहीं पहुंचे. इसके बाद उन्होंने आयुध लिपिक को कार्यालय बुलाकर शस्त्र लाइसेंस नियमावली के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और विधायक के तीनों हथियारों का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दे दिया.

Unnao rape survivor accident case: District Magistrate issues order to cancel the license of all the arms & weapons of the expelled BJP MLA Kuldeep Singh Sengar (Unnao rape accused).

