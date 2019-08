नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके वकील के एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने संबंधी मामले की जांच पूरी करने के लिए सोमवार को सीबीआई को दो सप्ताह का समय और दिया. सड़क हादसे में बलात्कार पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने सीबीआई की चार सप्ताह का समय और देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी.

सीबीआई ने बलात्कार पीड़िता और उसके वकील के बयान अब तक दर्ज ना हो पाने का हवाला देते हुए अदालत से चार सप्ताह का समय और मांगा था. पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को घायल वकील को पांच लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है. वकील की हालत गंभीर बताई जाती है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दलील दी कि चूंकि दुष्कर्म पीड़िता और उसके वकील का बयान दर्ज नहीं हो पाया है, इसलिए उसे जांच के लिए और मोहलत दी जाए. सीबीआई ने कोर्ट को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि उन दोनों की अवस्था ऐसी नहीं है कि अभी बयान दे सकें, इसलिए उसे समय दिया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी की मांग को दरकिनार कर दिया.

CBI sought four-weeks time from the Supreme Court to complete the probe saying statements of Unnao rape case victim and her lawyer are yet to be recorded. The court was told that the victim’s lawyer continues to be in critical condition https://t.co/x2V6RfWc3V

