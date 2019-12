नई दिल्ली: उन्नाव में आग के हवाले की गई दुष्कर्म पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई. बलात्कार की शिकार बेटी ने सफदरजंग अस्पताल में शुक्रवार रात 11:40 बजे जिंदगी की डोर छोड़ दी और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. बता दें कि पीड़िता को एअरबस से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पीड़िता को एअरलिफ्ट कराया गया था. इसके लिए लखनऊ पुलिस ने सिविल अस्पताल से अमौसी एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया था.

Delhi: Unnao rape victim who was set ablaze in Unnao and airlifted to Safdarjung Hospital yesterday, died at 11:40 pm. pic.twitter.com/DpRPxu5u4c



सफदरजंग अस्पताल के एचओडी (बर्न और प्लास्टिक) डॉ. शलभ कुमार ने शुक्रवार को देर रात आधिकारिक बयान देते हुए कहा, “उसे (पीड़िता) रात 11:10 बजे कार्डियक अरेस्ट आया और हमने उसे फिर से जीवित करने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं पाई और रात 11:40 बजे उसकी मौत हो गई.” जब पीड़िता को दिल्ली लाया गया था तब वो 90 प्रतिशत से ज्यादा जल चुकी थी और हालत बेहद नाजुक थी.

Dr Shalabh Kumar, HOD (burns and plastic), Safdarjung Hospital: She suffered cardiac arrest at 11:10 pm and we tried to resuscitate her, but she could not survive and at 11:40 pm she died. https://t.co/xoQpYTAdQT

