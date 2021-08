आगरा: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा (Agra News) जिले में संदिग्ध नकली व जहरीली शराब पीने (10 people died due to consumption of suspected spurious liquor in Agra ) से अब तक मृतक संख्या बढ़कर 10 हो गई है. यह जानकारी परिवार के सदस्यों ने बुधवार को दी. वहीं, आगरा कमिश्नर अमित गुप्ता ने कहा- आगरा में संदिग्ध नकली शराब के सेवन से 10 लोगों की मौत चार लोगों की एफएसएल रिपोर्ट में उनके शरीर में मिथाइल अल्कोहल की मौजूदगी बताई गई है. दो और लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे.Also Read - Constable Instagram Video: यूपी में 'रंगबाजी' दिखा रही थीं महिला कांस्टेबल, बोलीं- यहां पांच साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं; हो गईं लाइन हाजिर

10 people died due to consumption of suspected spurious liquor in Agra

FSL report of four people states presence of methyl alcohol in their body. Samples to two more people sent for examination: Agra Commisisoner Amit Gupta pic.twitter.com/rbH8eN9XjO

