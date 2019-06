लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गयी तथा 48 अन्य घायल हो गये. प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय ने शुक्रवार को बताया कि मैनपुरी में सबसे अधिक छह मौतें हुईं. एटा और कासगंज में तीन-तीन लोगों के मरने की खबर है. मुरादाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी. जबकि बदायूं, पीलीभीत, मथुरा, कन्नौज, संभल और गाजियाबाद से भी एक-एक व्यक्ति की मौत की खबर है.

GS Priyadarshi, Relief Commissioner: As per data collected, 19 casualties from 12 dist & 48 injuries have been reported due to thunderstorm yesterday. Have spoken to Collectors, ADMs & they have been told to compensate the affected as soon as possible. pic.twitter.com/bYgVyB0rVA

