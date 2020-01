लखनऊ: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के मोहम्मदाबाद के कठरिया गांव में गुरुवार शाम को एक व्यक्ति ने एक मकान में करीब 20 बच्चों को बंधक बना लिया है. बच्चों को छुड़ाने के लिए कमांडो को भी घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया गया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बंधक बनाने वाला शख्स घर के अंदर से रुक-रुककर फायरिंग भी कर रहा है. बताया जा रहा है कि उसने बर्थडे पार्टी के नाम बच्चों को घर पर बुलाया था.

ADG law & order PV Ramashastry: Rescue operation is being done. Quick Response Team (QRT) and Special Operation Group (SOG) team are there. Anti-Terrorism Squad (ATS) is on its way. It is being said that around 20 children are inside. https://t.co/rRliU5vMIh

पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि पुलिस और जिले के आला अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं. कमांडो को भी घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया गया है. एडीजी (कानून व्यवस्था) पीवी रामाशास्त्री ने बताया कि मकान में करीब बीस बच्चे बंधक बनाये गये हैं. जिस व्यक्ति ने बंधक बनाया है उसके बारे में जानकारी मिली है कि वह सजायाफ्ता मुजरिम है. उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता बच्चों को सुरक्षित निकालना है. स्थानीय लोगों के अनुसार वह व्यक्ति अंदर से गोली भी चला रहा है.

#UPDATE: The person who is holding more than 15 children & a few women hostage at a house, opened fire at and threw a hand grenade at police. 3 police personnel & a villager injured. The person had invited the children to his house, on his daughter’s birthday. Police operation on https://t.co/UijF0FRDrF

