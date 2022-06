लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 230 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यूपी में विरोध प्रदर्शन पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, अब तक 230 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. टीमें लगातार गश्त कर रही हैं, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण है. कड़ी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा.Also Read - यूपी के बाहुबली पूर्व विधायक पवन पांडेय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी! अकबरपुर में दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मामला

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने यहां बयान जारी कर बताया, "इस संबंध में राज्य में 2230लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें प्रयागराज में 68, हाथरस में 50, सहारनपुर में 48, अंबेडकरनगर में 28, मुरादाबाद में 25 और फिरोजाबाद में आठ लोग शामिल हैं."

Following the legal procedure, compensation for the damages caused to the public property will be collected from the culprits: Prashant Kumar, ADG Law and Order on yesterday’s protests pic.twitter.com/N8Xm4yge3O

