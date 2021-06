IAS, DMs Transfer in UP, UP, Uttar Pradesh, Lucknow, Prayagraj, Kaushambi, Bahraich, Pratapgarh, UP News, लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh) ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (Administrative reshuffle ) किया है. 3 जिलों के डीएम (DMs of 3 districts changed) और 8 आईएएस अफसरों के तबादले ( 8 IAS officers transfer) किए गए हैं. यूपी की योगी सरकार ने कोरोना महामारी के बीच आईएएस अफसरों के ये ट्रांसफर किए हैं. Also Read - UP Corona Curfew in 3 District: सहारनपुर जिले में भी हटा कोरोना कर्फ्यू, अब सिर्फ तीन जिले प्रभावित; जानिए उनके नाम

जानकारी के मुताबिक, साल 2010 बैच के आईएएस अफसर संजय कुमार खत्री को प्रयागराज का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. दो साल से ज्यादा समय तक प्रयागराज के डीएम रहे भानु चंद्र गोस्वामी को यूपी ग्रामीण सड़क अभियंत्रण का सीईओ बनाया गया है. Also Read - Dulhan Ka Inkaar: दारू पीकर टुल्ल था दूल्हा, शादी से पहले पकड़ लिया हाथ, दुल्हन ने ऐसे मारा मुंह पर तमाचा...

बता दें कि कोविड के तेज प्रकोप के दौरान दौरान गंगा के किनारे लाशों को दफनाए जाने का मुद्दा खूब उठा था. सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में जिस तरह से सरकार की छवि खराब हुई. इसको लेकर नाराजगी थी. Also Read - मुलायम सिंह यादव ने वैक्‍सीन लगवाई, यूपी के डिप्‍टी CM का तंज, अखिलेश माफी मांगें, अफवाह फैलाई थी

कौशांबी के जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह को भी डीएम पद से हटाकर विशेष सचिव नगर विकास के पद पर तैनाती दे दी गई है. सुजीत कुमार को कौशांबी का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. कौशांबी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या का गृह जनपद है.

बहराइच के डीएम शंभू कुमार को हटाकर विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा बनाया गया है. दिनेश चंद्र को बहराइच का नया डीएम बनाया गया है. वहीं, लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार को प्रतापगढ़ का और अश्वनी पांडे को लखनऊ का सीडीओ बनाया गया है.