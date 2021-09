UP, Uttar Pradesh, Mau, Mau news, Mukhtar Ansari, मऊ: मऊ जिला प्रशासन (Mau district administration) ने शनिवार को बहुजन समाज पार्टी (BSP) के बाहुबली विधायक (Bahubali MLA) मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के निकट सहयोगी और कई आपराधिक मामलों में आरोपी उमेश सिंह (Umesh Singh who is co-accused in Manna Singh murder case ) की अवैध रूप से निर्मित चार मंजिला इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी. इस बिल्‍ड‍िंग की लागत 10 करोड़ रुपए आंकी गई है.Also Read - यूपी कांग्रेस में उम्मीदवारों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, 10 अक्टूबर तक जमा होंगे फॉर्म; जानिए मामला

यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को दी. अधिकारी ने बताया कि 'मुख्तार अंसारी का निकट सहयोगी व मन्ना सिंह हत्याकांड में सहअभियुक्त उमेश सिंह की कोतवाली क्षेत्र के भीटी में अवैध रूप से निर्मित चार मंजिला इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है.

मऊ के पुलिस उपाधीक्षक (शहर) धनंजय मिश्रा ने बताया कि ध्वस्त किये जा रहे भवन को नियमों के तहत अवैध करार दिया गया है. उन्होंने बताया कि भवन का मालिक मुख्तार अंसारी का सहयोगी है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर नियमानुसार की जा रही है. इमारत की लागत 10 करोड़ रुपए आंकी गई है.