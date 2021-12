कानपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM MODI) की कानपुर में रैली के दौरान (PM MODI`s rally in Kanpur) के दौरान बवाल कराने की करने की साजिश रचने के आरोप में बुधवार को समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के 5 कार्यकर्ताओं को अरेस्‍ट किया गया है. इस बीच समाजवादी पार्टी ने इन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्काषित कर दिया हैं. ये सभी समाजवादी पार्टी की युवा ब्रिगेड से जुड़े हुए हैं, इस मामले में कार भी बरामद कर ली गई है.Also Read - दुर्गा शंकर मिश्रा होंगे यूपी के अगले चीफ सेक्रेटरी, IIT-Kanpur और ऑस्‍ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी से ली है श‍िक्ष‍ा



यूपी पुलिस के एक सीन‍ियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों को पूछताछ के बाद सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा, शेष आरोपियों की गिरफतारी के प्रयास किये जा रहे हैं. नौबस्ता थाना प्रभारी अमित कुमार भड़ाना ने बताया कि उन्हें एक वीडियो के बारे में सूचना मिली, जिसमें लगभग एक दर्जन युवाओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया था. उपद्रवियों ने प्रधानमंत्री की रैली के दौरान कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की. उन्होंने पार्टी के झंडे वाले और प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले बैनर लगी एक कार में तोड़फोड़ भी की. तोड़फोड़ और आगजनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई.

“Samajwadi Party suspends 5 of its members for alleged involved in yesterday’s incident in Kanpur,” says the party pic.twitter.com/5AEXCNzhZm

