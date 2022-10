बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के नानपारा क्षेत्र के मासूपुर गांव में रविवार तड़के चार बजे बारावफात के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस-ए-मोहम्मदी के बाद ठेले में उतरे करंट की चपेट में आने से चार बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग झुलस गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने हादसे में झुलसे लोगों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं.Also Read - गुजरात पहुंचे PM मोदी ने मंदिर में पूजा की, कहा- यहां की जनता ने जाति देखे बिना मुझे चुनाव जिताए

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने घटनास्थल पर पहुंचकर संवाददाताओं को बताया, "शनिवार रात नानपारा कोतवाली के भग्गड़वा गांव में बारावफात का जुलूस निकाला गया था. जुलूस रात में दो बजे समाप्त हो गया था. इसके बाद कुछ लड़के जुलूस का ठेला लेकर बगल के गांव मासूपुर चले गए थे."

Bahraich, UP | Five died while 2 were injured after they came in contact with a high-tension wire. While one came in direct contact, others were caught as they tried to rescue the first one: SP KK Choudhary pic.twitter.com/WCDz5Y6S3r

