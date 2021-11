Ghazipur, UP, Ghazipur-Ballia Road, Uttar Pradesh, Road Accident: उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजीपुर जिले (Ghazipur) में आज मंगलवार को सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार ट्रक ने चाय की दुकान को टक्‍कर मार, जिससे वहां बैठे कई लोग ट्रक की चपेट में आ गए, जिसके कारण 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए. सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए उन्‍हें मदद के आदेश दिए हैं.Also Read - Noida: हरियाणा पुलिस में भर्ती परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह के गिरफ्तार 10 सदस्यों में तीन पूर्व सैनिक भी

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, in deep mourning, has declared a financial help of Rs. 2 lakhs each to the kin of the 6 deceased and maximum support to the injured & affected.

