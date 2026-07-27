यूपी के 68 हजार शिक्षकों को राहत! सरकार बोली- किसी की नौकरी नहीं जाएगी, नई मेरिट वालों को भी मिलेगा मौका

सरकार के इस रुख से उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी नियुक्ति को लेकर लंबे समय से असमंजस बना हुआ था. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार संशोधित मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/PTI)

UP News Today: उत्तर प्रदेश के करीब 68 हजार सहायक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए साफ किया है कि पहले से नियुक्त 67,867 शिक्षकों की नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सरकार के इस रुख से उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी नियुक्ति को लेकर लंबे समय से असमंजस बना हुआ था. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार संशोधित मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. सरकार का कहना है कि इस नई मेरिट सूची में जो अभ्यर्थी चयन के योग्य पाए जाएंगे, उन्हें भी मौका दिया जाएगा. हालांकि उनकी नियुक्ति तभी होगी जब संबंधित पद खाली होंगे और उम्मीदवार सभी जरूरी योग्यता पूरी करते होंगे.

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नियुक्ति पर सरकार ने स्पष्ट किया अपना रुख

इस मामले में सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर मेरिट सूची में बदलाव होता है तो पहले से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों पर इसका क्या असर पड़ेगा. सरकार ने अपने जवाब में इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि मौजूदा शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी. यानी लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखने का सरकार ने भरोसा दिया है. 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला पिछले कई सालों से कानूनी विवाद में है. इसमें आरक्षण नियमों और मेरिट सूची को लेकर सवाल उठाए गए थे. अलग-अलग अदालतों में सुनवाई के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. अब सरकार ने कोर्ट के सामने ऐसा रास्ता रखने की कोशिश की है, जिससे पुराने शिक्षकों की नौकरी भी बनी रहे और संशोधित मेरिट में आने वाले नए अभ्यर्थियों के लिए भी अवसर खुल सके.

सिर्फ इसी मामले में है सरकारी की ये व्यवस्था

सरकार ने यह भी कहा है कि यह व्यवस्था केवल इसी खास मामले को देखते हुए की जा रही है. इसे भविष्य के किसी दूसरे मामले में उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि कोर्ट की ओर से दिए जाने वाले अंतिम आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा. अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं. फिलहाल सरकार के जवाब से हजारों शिक्षकों और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों को बड़ी राहत जरूर मिली है.