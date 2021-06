कानपुर: उत्‍तर प्रदेश के कानपुर शहर में कर्नलगंज (Kanpur’s Colonelganj) इलाके के करीब 10 हिंदू परिवारों (Hindu Families) ने कहा कि वे इलाके में स्थित अपने घरों को बेचकर पलायन करने की योजना बना रहे हैं. उनका आरोप है कि एक मुस्लिम धर्मगुरु (Muslim religious leader) समर्थित लोगों की कथित धमकी की वजह से वे यह कदम उठा रहे हैं. इन लोगों पड़ोसियों से धमकी का मिलने आरोप लगाते हुए अपने घरों के बाहर “यहां से पलायन” (migrating from here) लिखा हैं. Also Read - जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी, बोले- लगेगा NSA और जब्त होगी प्रॉपर्टी

वहीं, पुलिस कमिश्‍नर ने कहा है, हमने छेड़छाड़ की घटना के बाद अपने इलाके में लोगों को असुरक्षित महसूस करने की शिकायतों के बाद मामला दर्ज किया है. छेड़छाड़ मामले में, जो दो के बीच विवाद था समुदायों, चार लोगों को गिरफ्तार किया. एनएसए के तहत दोनों मामलों की जांच की जाएगी.

People write “migrating from here” outside their houses alleging threat from neighbours after a molestation case involving a girl was reported in Kanpur’s Colonelganj. “Nobody can threaten anyone, it’s intolerable. Arrests will be made in both matters,” said Kanpur CP (23.06) pic.twitter.com/XqexA4UOUY Also Read - Video: बैलगाड़ी पर सवार दूल्‍हे की बारात का देसी स्‍टाइल, याद आया गुजरा जमाना

— ANI UP (@ANINewsUP) June 23, 2021