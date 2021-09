Encounter in UP: उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh,) में पुलिस ने एक लाख रुपए के इनामी एक बदमाश (A criminal with a reward of Rs 1 Lakh on his head) को एनकाउंटर (Encounter) में अरेस्‍ट किया है. जानकारी के मुताबिक, मथुरा (Mathura Encounter) में पुलिस से मुठभेड़ में यह अपराधी घायल हुआ है. पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद इस क्रिमिनल को इलाज के लिए अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. इस बदमाश के सिर पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित है.Also Read - यूपी की रंगबाजी दिखाने वाली इंस्टाग्राम स्टार कांस्टेबल ने दिया इस्तीफा, बोलीं- लोग मुझसे इतने नाराज हैं तो....

Mathura: A criminal with a reward of Rs 1 Lakh on his head, injured & hospitalised following an encounter with Police. His three aides also apprehended by Police. Rs 45 Lakhs cash seized from their possesion. The injured criminal is prime accused in a loot case of Rs 1.5 Crores. pic.twitter.com/Jv7A93I0Rf

— ANI UP (@ANINewsUP) September 4, 2021