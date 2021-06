UP, Noida, Religious Conversion, UP, Uttar Pradesh, UP News, UP Crime News: उत्‍तर प्रदेश (UTTAR PRADESH) में धर्मांतरण (Religious Conversion ) का बड़ा मामला सामने आने के बाद राज्‍य के नोएडा (Noida) में एक और मामला सामने आया है. नोएडा के एक परिवार ने अपने बेटे के गायब हो के बाद उसके धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है. यह लड़का मई 2018 से गायब है, तब उसकी उम्र 17 साल की थी. नोएडा पुलिस ने बताया कि दर्श सक्‍सेना (Darsh Saxena)के गायब होने की रिपोर्ट फेज 2 पुलिस स्‍टेशन में दर्ज कराई गई थी. मां ने अपने बेटे दर्श सक्‍सेना (Darsh Saxena) का मोहम्‍मद रेहान अंसारी (Mohd Rehaan Ansari) के रूप में धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाया है. Also Read - UP: कानपुर में 10 परिवारों ने अपने घरों के बाहर लिखा 'यहां से पलायन कर रहे हैं', जानें पूरा मामला

पुलिस ने बताया कि हमने जांच पाया कि उसने (दर्श सक्‍सेना) मोहम्‍मद रेहान अंसारी (Mohd Rehaan Ansari) के नाम से अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था. यह आईडी अब डिएक्‍ट‍िवेट हो गई है. गायब लड़के की मां ने कल बुधवार को कहा, " हम उसकी भलाई के बारे में जानना चाहते हैं.

सेंट्रल नोएडा के एसीपी अब्‍दुल कादिर ने कहा, मई 2018 से लापता होने के बाद बेटे दर्श सक्सेना पर एक परिवार ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था. "ट्रूकॉलर ऐप पर उसका नाम रेहान के रूप में आता. उस समय, हमने धार्मिक वैमनस्य से बचने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी.

He was about 17 then. An FIR was lodged at Phase 2 Police Station in 2018. On probe, we found his name on Facebook account as Mohd Rehaan Ansari, the id has been deactivated now. We are looking for him: Abdul Qadir, ACP-1 (Central Noida) pic.twitter.com/bYPkIT8zf9

