बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक 30 साल की महिला पुलिस सब-इंस्‍पेक्‍टर ने शुक्रवार की रात किराए के घर में कथित तौर पर फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली. बुलंदशहर जिले के अनूपशहर में पदस्‍थ यह महिला सब-इंस्पेक्टर की किराए के मकान में रहती थी. घटना स्‍थल पर एक सुसाइड नोट भी मिला है. Also Read - PM मोदी ने नए साल पर गरीबों को सस्‍ते मकानों का द‍िया ग‍िफ्ट, बोले- ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस की तरह हैं

बुलंदशहर के एसएसपी ने बताया, “मकान मालकिन द्वारा उसे गर्दन से पंखे से लटका हुआ पाया गया था. अस्पताल भेजे जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया था. एक सुसाइड नोट मिला.” Also Read - UP के Kanpur में अंतरराज्यीय सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, 2 करोड़ रुपए नकद बरामद

A female Sub-inspector of Anupshahr in Bulandshahr district died by allegedly committing suicide in her house Also Read - गायत्री प्रजापति के घर छापेमारी में मिली 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज, 11 लाख के पुराने नोट भी हुए बरामद

“She was found dead hanging from fan by the neck, by landlady. On being sent to hospital she was declared brought dead. A suicide note was found,” says Bulandshahr SSP pic.twitter.com/gLV9sf8wAx

— ANI UP (@ANINewsUP) January 1, 2021