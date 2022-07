UP Accident: उत्तर प्रदेश के हाथरस में आज तड़के सुबह पांच कांवड़ियों की मौत हो गई और एक बुरी तरह घायल हो गया है. जानकारी के मुताबिक घायल कांवड़िये की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है. इस तरह से कांवड़ियों की मौत की संख्या अब 6 हो गई है. सात कांवड़िये हरिद्वार से पूजा पाठ कर कांवड़ लेकर ट्रक से ग्वालियर जा रहे थे. हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र में सभी कांवड़िये चलती ट्र्क से नीचे गिर गए. इस हादसे में पांच कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की इलाज के दौरा मौत हो गई. आगरा जोन के एडीजी, राजीव कृष्ण ने ये जानकारी दी है.Also Read - हरिद्वार में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा, भोले के जयकारों से गूंज उठी धर्मनगरी

Hathras, UP | 5 dead, 1 seriously injured after seven Kanwar devotees were moved down by a truck around 2.15 am today, at Sadabad PS in Hathras. They were en route to Gwalior from Haridwar with their Kanwars: Rajeev Krishna, ADG, Agra Zone pic.twitter.com/k42iRneLrR

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 23, 2022