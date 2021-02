UP, ACCIDENT, Kannauj, Greater Noida, Yamuna Expressway, Agra – Lucknow Expressway, Fog, News: पूरे उत्‍तर भारत में आज शुक्रवार को छाए कोहरे ने मुश्‍किल पैदा कर दी है. उत्‍तर प्रदेश (UTTAR PRADESH) के कन्नौज (Kannauj)के निकट आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे (Agra – Lucknow Expressway) पर शनिवार सुबह कार के ट्रक से टकरा जाने से छह लोगों की मौत हो गई है. वहीं, ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में यमुना एक्‍सप्रेसवे ( Yamuna Expressway) घने कोहरे के कारण कम दृश्‍यता के चलते एक के बाद एक छह वाहन भिड़ गए हैं, जिससे 12 लोग घायल हो गए हैं. Also Read - UP Panchayat Chunav NEWS: Uttar Pradesh में जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी, 27 पद अनारक्षित

ताजा जानाकारी के मुताबिक, कन्नौज के निकट आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह कार के ट्रक से टकरा जाने से छह लोगों की मौत हो गयी है. कन्नौज के तालग्राम इलाके में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक कार के ट्रक में घुस जाने से लगभग 6 लोगों की मौत हो गई है.

कानपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) मोहित अग्रवाल ने बताया कि शनिवार सुबह करीब चार बजे लखनऊ से आगरा जा रही एक कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गयी जिससे कार में सवार छह यात्रियों की मौत हो गई है. उन्होंने बताया कि यह हादसा घने कोहरे के कारण हुआ है. आईजी ने बताया कि पुलिस दल मौके पर पहुंच गया है और शवों को कार से बाहर निकाल लिया गया है.

वहीं, ग्रेटर नोएडा में कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी कम होने के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर कम से कम 6 वाहन आपस में टकरा गई. हादसे में लगभग 12 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटनास्थल पर पुलिस मौजूद.

बता दें कि राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाए रहने से विज़िबिलिटी काफी कम हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा.