शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला कचहरी परिसर में एक अधिवक्ता ने सरेआम एक अन्य वकील की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि भूपेंद्र सिंह ने आरोपी अधिवक्ता सुरेश गुप्ता पर दो दर्जन मुकदमे दायर कर रखे थे, जिसको लेकर वह परेशान थे और इसी के चलते उसने इस अपराध को अंजाम दिया है. उसने अपना अपराध स्‍वीकार कर लिया है.

पुलिस अधीक्षक (नगर) संजय कुमार ने बताया कि आज अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) के न्यायालय की तीसरी मंजिल पर स्थित कार्यालय में अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह एक क्लर्क के पास खड़े होकर उसे अपने मुकदमे के संबंध में बात कर रहे थे और इसी दौरान गोली लगने से वह गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

इस घटना के बाद बार एसोसिएशन ने हत्या के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि मृतक अधिवक्ता के भाई योगेंद्र प्रताप की तहरीर पर अधिवक्ता सुरेश कुमार गुप्ता, गौरव गुप्ता एवं अंकित गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया है.

#UPDATE | Accused lawyer in the murder case of another lawyer at court complex in Shahjahanpur arrested. The accused has confessed to his crime, the murder took place due to an old dispute: ADG Law & Order, Prashant Kumar

