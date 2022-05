वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र (Ajay Kumar Mishra) को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता (UP Advocate General) नियुक्त किया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंगलवार को लोकभवन में पत्रकारों को यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मिश्र को प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. खन्ना ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र को प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है.Also Read - अमेठी की इस बेटी को खुद ISRO लेकर जाएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जानें पूरा मामला

Ajay Kumar Mishra appointed as the Advocate General of Uttar Pradesh.

