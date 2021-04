COVID-19, Coronavirus, UP, Ghaziabad, Uttar Pradesh, News: कोरोना संक्रमण के कहर के चारो ओर दिल तोड़ने वाले दृश्‍य दिखाई दे रहे हैं. अब श्मशान बाहर शवों की लाइनें देखी जा रही हैं. इतना ही नहीं शवों के अंतिम संस्‍कार के लिए टोकन सिस्‍टम तक शुरू किया गया है. यह हृदयविदायक सीन दिल्‍ली-एनसीआर से लगे उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद का यह दृश्‍य है, जहां कोविड से हो रही मौतें के बीच एक श्‍मशान के बाहर शवों को एक लाइन में रखा गया है. नगर निगम में शवों के अंतिम संस्‍कार के लिए टोकन सिस्‍टम की व्‍यवस्‍था की है. Also Read - Coronavirus का रिकॉर्ड तेजी से संक्रमण, महाराष्‍ट्र में 67,123 नए मामले और दिल्‍ली में आए 24,375

इस मामले में जब गाजियाबाद नगर निगम के एक अधिकारी से पूछा गया तो उसने कहा. " "यह असामान्य नहीं है. वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हमने एक टोकन प्रणाली की व्यवस्था की है, जिसके कारण लोगों को इंतजार करना पड़ता है."

Amid a surge in COVID cases and deaths, dead bodies lined up outside a crematorium in Ghaziabad

"This isn't unusual. Considering the present situation, we've arranged for a token system due to which people have to wait," says an official from Nagar Nigam Ghaziabad (17.06) pic.twitter.com/PWqpWKb5sw

