EnglishHindi

यूपी सरकार का बड़ा एक्शन! एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगा बैन, पनीर-घी-खोया सब की बिक्री पर लगी रोक

UP Dairy Products Ban: यूपी सरकार ने नकली डेयरी प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन लिया है. पनीर, घी, खोया और क्रीम समेत एनालॉग सामान बनाने, रखने और खुले में बेचने पर रोक लगाई.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 15, 2026, 6:11 PM IST
UP dairy products ban
UP dairy products ban (Image: AI)

UP Dairy Products Ban: उत्तर प्रदेश में नकली और मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने सभी तरह के एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स के निर्माण, भंडारण और खुले में बिक्री पर रोक लगा दी है. इसका मतलब है कि अब बाजार में ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करके या खुले में बेचकर लोगों तक नहीं पहुंचाए जा सकेंगे. इस फैसले का सीधा असर पनीर, घी, क्रीम, छेना और खोया जैसे आम इस्तेमाल वाले सामान पर पड़ेगा. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद लोगों की सेहत को मिलावटी और नकली सामान से बचाना है.

पनीर से लेकर खोया तक पर रोक

सरकार के आदेश के दायरे में कई तरह के एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं. इनमें एनालॉग पनीर, एनालॉग क्रीम, एनालॉग घी, एनालॉग छेना और एनालॉग खोया शामिल हैं. ऐसे प्रोडक्ट्स में असली दूध या दूध से बने सामान की जगह दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है. सरकार की ओर से इनकी बिक्री और तैयार करने पर रोक लगाई गई है. खासकर त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन में पनीर, खोया और घी की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में सरकार का यह फैसला मिलावट रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

और पढ़ें: अब नकली पनीर पर सख्ती! महाराष्ट्र में Non-Dairy Paneer पूरी तरह बैन, उल्लंघन पर जेल और ₹1 लाख तक जुर्माना

जांच में सामने आई मिलावट की बात

इस फैसले से पहले उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में खाद्य विभाग की टीमों ने दूध और उससे जुड़े सामान की जांच की थी. अधिकारियों ने कई जगह अचानक जांच करते हुए सैंपल लिए और उन्हें लैब में भेजा. जांच के दौरान कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलावट की बात सामने आई. रिपोर्ट के मुताबिक, कई जगह दूध और दूध से बने सामान में रिफाइंड तेल, अलग-अलग तरह के फैट और सोयाबीन से बने पदार्थ मिलाए जा रहे थे. इन चीजों का इस्तेमाल असली दूध से बने प्रोडक्ट्स की जगह किया जा रहा था. इससे उनकी गुणवत्ता और खाने की सुरक्षा पर सवाल उठे.

पाउडर और केमिकल्स के इस्तेमाल का दावा

जांच के दौरान कुछ नकली डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार करने में ऐसी चीजों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई, जिन्हें लेकर स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई गई. इनमें टेल्कम पाउडर, डिटर्जेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और लिक्विड ग्लूकोज जैसे पदार्थ बताए गए. इसके अलावा दूध और खोया को ज्यादा सफेद या गाढ़ा दिखाने के लिए कुछ दूसरे केमिकल्स के इस्तेमाल की भी जानकारी सामने आई. रिपोर्ट में सेफोलाइट, रानीपॉल, टीनोपॉल, हाइड्रोजन परॉक्साइड और कुछ न्यूट्रीलाइजर के इस्तेमाल का भी जिक्र है. ऐसे पदार्थों का गलत तरीके से इस्तेमाल खाने की गुणवत्ता और लोगों की सेहत के लिए चिंता बढ़ा सकता है.

लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर फैसला

सरकार ने यह कदम खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के तहत उठाया है. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को लेकर नियम तय हैं. दूध से बने सामान को उसकी असली प्रकृति और तय मानकों के मुताबिक तैयार किया जाना चाहिए. सरकार का कहना है कि मिलावट करके बनाए जा रहे नकली डेयरी प्रोडक्ट्स लोगों की सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं. इसी वजह से इनके निर्माण, भंडारण और खुले में बिक्री पर रोक लगाई गई है. अब खाद्य विभाग की कार्रवाई के जरिए ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री रोकने और लोगों तक सुरक्षित खाद्य सामान पहुंचाने पर जोर रहेगा.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Uttar Pradesh की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.