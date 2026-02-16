Hindi Uttar Pradesh

Up Anganwadi Asha Worker Will Get Salary Hike Cm Yogi Announced

खुशखबरी! यूपी में इन कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, योगी सरकार का बड़ा ऐलान

यूपी बजट सत्र में सीएम योगी ने इन वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है. उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश की जीडीपी 23 लाख करोड़ पहुंच गई है. आइए इस खबर में जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने और क्या-क्या कहा?

यूपी बजट सत्र के दौरान, सीएम योगी ने विधान परिषद में बोलते हुए कई घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि सरकार बहुत जल्द आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाएगी, जिससे लाखों महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा. साथ ही सीएम योगी ने यह भी बताया कि सरकार शिक्षामित्र और अनुदेशकों के लिए भी ठोस कदम उठाने पर काम कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सभी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ पहले ही दिया जा चुका है, ताकि जरूरत के समय इलाज के लिए किसी को पैसे की चिंता न करनी पड़े. इससे पहले सीएम निराश्रित और वृद्धा पेंशन बढ़ाने की घोषणा भी कर चुके हैं.

विपक्ष पर तीखा हमला, सपा को दी चेतावनी

सीएम योगी ने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर, खासतौर से समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सपा का तथाकथित विकास सिर्फ जेपीएनआईसी, गोमती रिवर फ्रंट और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे जैसे प्रोजेक्ट्स में दिखता है, जिनमें भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की बातें सामने आती रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने जेपी और लोहिया के सपनों पर कुठाराघात किया है. वहीं एसआईआर मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है और समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने सपा को कांग्रेस से सीख लेने की सलाह देते हुए कहा कि जैसे कांग्रेस विधान परिषद से गायब हो गई, अगर सपा ने रवैया नहीं बदला तो वही हाल उसका भी हो सकता है.

8 साल में यूपी की जीडीपी 23 लाख करोड़ तक पहुंची

मुख्यमंत्री ने आर्थिक विकास के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने का रास्ता चुना है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत (Viksit Bharat) के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में सभी तीर्थों के विकास पर काम किया गया है और आज प्रदेश की पहचान दीपोत्सव, देव दीपावली और रंगोत्सव जैसे बड़े आयोजनों से बन चुकी है. उन्होंने बताया कि 2017 तक यूपी की जीडीपी 13 लाख करोड़ थी, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद सिर्फ आठ साल में यह बढ़कर 23 लाख करोड़ हो गई. साथ ही सीडी रेश्यो 45% से बढ़कर 62% हुआ और उत्तर प्रदेश आज रेवन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है.

कृषि में बदलाव, किसानों को बनाया उद्यमी

किसानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज अन्नदाता प्रदेश की पहचान बन चुका है. उन्होंने बताया कि 2017 से पहले कृषि के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, लेकिन अब लागत कम हो रही है और उत्पादन बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि किसान अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि उद्यमी बन रहा है और गांव की महिलाएं ड्रोन दीदी के रूप में नई पहचान बना रही हैं. सीएम ने बताया कि प्रदेश में कृषि विकास दर 8% से बढ़कर 18% हो गई है. यूपी के पास देश का सिर्फ 11% कृषि भूभाग है, लेकिन फिर भी प्रदेश 21% खाद्यान्न उत्पादन करता है. पीएम किसान निधि के तहत 15000 करोड़ रुपये डीबीटी से किसानों को ट्रांसफर किए गए हैं.

FPO, AGREES प्रोजेक्ट पर फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार FPO, एग्री स्टार्टअप और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे रही है. वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर यूपी में AGREES प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पहले गो हत्या और गो तस्करी की घटनाएं होती थीं, लेकिन अब प्रदेश में 7727 गो आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां 16 लाख से अधिक गोवंश सुरक्षित हैं. उन्होंने यह भी बताया कि आज यूपी दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बन चुका है. गन्ना किसानों को राहत देते हुए सरकार ने पिछले 8 साल में 3,06,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया है और प्रदेश में 122 चीनी मिलें चल रही हैं, जो पिछली सरकारों के कुल भुगतान से 60,000 करोड़ रुपये ज्यादा है.

