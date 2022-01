UP Assembly Election 2022 Date Announce: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, राज्य में 7 चरणों (UP Polling Date Phase Wise) में वोटिंग होगी. पहला चरण 10 फरवरी को और अंतिम चरण 7 मार्च को होगा. चुनाव की तारीखों के ऐलान (Election 2022 date by Election Commission) के साथ कुछ मजेदार तथ्य भी सामने आए हैं. 2012 के विधानसभा चुनाव 9 चरणों में संपन्न हुए थे, 2017 के चुनावों में एक चरण की कमी कर दी गई थी और यह 8 चरण में संपन्न हुए थे और 2022 के चुनाव सात चरणों में संपन्न कराए जाएंगे.Also Read - UP District Wise Election Date: यूपी में आपके जिले में कब डाले जाएंगे वोट, पढ़ें पूरी डिटेल

ऐसा ही एक और मजेदार तथ्य यह भी है, 2012 में पहला चरण 8 फरवरी को था, 2017 में यह 11 फरवरी को था, इस बार 10 को होगा. यह पहली बार होगा जब चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमितों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है. ऐसे में 14 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रकिया पूरी करनी होगी.

किस चरण में कहां होंगे चुनाव:

पहले चरण का मतदान: शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा आगरा और अलीगढ

दूसरा चरण: सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर

तीसरा चरण: कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झाँसी, ललितपुर

चौथा चरण: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा

पांचवा चरण: श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज

छठां चरण: बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया

सातंवा चरण: आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र,