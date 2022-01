UP Assembly Election 2022: जेल में बंद समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) ने अपनी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों से ही अपनी जान को खतरा बताया है. शुक्रवार को पत्रकारों और अपनी पार्टी के नेताओं संग चर्चा करते हुए अब्दुल्ला आजम ने कहा कि हम सबको पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की जरूरत है. उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे हराओ, आपके पास अधिकारी हैं, आपके साथ पुलिस है, आपके पास दो दो सरकारें हैं. बकौल अब्दुल्ला (Abdullah Azam Khan), मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ तो कोई नहीं है. यहां तक कि मेरे साथ जो पुलिस वाले हैं उन पर भी भरोसा करना मुश्किल है.Also Read - UP में BJP अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने किया डोर-टू-डोर प्रचार, अखिलेश यादव पर आतंकियों के केस हटाने के आरोप लगाए

#WATCH | SP leader Abdullah Azam Khan says, “…You have officers with you, Police with you, two govts with you. I’m alone, I have no one with me. I don’t even trust the Policemen who are with me, they can shoot me…They’re not deployed for my security but for my recce.” (28.01) pic.twitter.com/kUxlsPhdBE

