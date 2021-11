UP Assembly Election 2022: एआइएमआइएम (AIMIM) सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी (asaduddin owaisi) ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर सरकार NPR (National population register) और NRC (National register of citizens) कानून लाएगी तो हम एक और नया ‘शाहीन बाग’ खड़ा कर देंगे. गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA ) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में एक लंबा विरोध प्रदर्शन चला था, जिसमें हजारों लोग धरने पर बैठे थे.Also Read - कृषि कानूनों को वापस लिये जाने की घोषणा के बाद किसानों का प्रधानमंत्री को खुला खत, प्रदर्शन खत्म करने के लिए सामने रखीं ये छह मांगें

असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को दूसरा शाहीन बाग खड़ा करने की चेतावनी दी है. ओवैसी ने कहा, "अगर वह एनपीआर, एनआरसी कानून बनाएंगे, तो हम सड़कों पर उतरेंगे और एक और शाहीन बाग सामने आएगा." हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से CAA वापस लेने की अपील भी की. उन्होंने कहा, "मैं पीएम मोदी और बीजेपी से कृषि कानूनों की तरह CAA भी रद्द करने की अपील करता हूं क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है."

I appeal to PM Modi, BJP to repeal CAA like farm laws because it is against the Constitution… If they will make NPR, NRC law, then we will take to streets & another Shaheen Bagh will come up here: AIMIM chief Asaduddin Owaisi in Barabanki pic.twitter.com/Z7LxAuZOL0

— ANI UP (@ANINewsUP) November 21, 2021