Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के मद्देनजर पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है. इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों न्यूज एजेंसी एएनआई को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान इंटरव्यू में उन्होंने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पर यह कहकर निशाना साधा के ये दो लड़कों वाला खेल हमने पहले भी देखा है. पीएम के इसी इंटरव्यू पर अखिलेश यादव की तरफ से अब रिएक्शन आया है. अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा है कि 'झूठ भी शरमाकर… पिछले दरवाज़े से मुँह ढँककर निकल गया… जब वो दुनिया से रूबरू हुए…।'

पीएम मोदी ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया कि ये दो लड़कों वाला खेल हमने पहले भी देखा है. साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को लेकर पीएम मोदी ने निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि उन्हें इतना अहंकार था कि 'गुजरात के दो गधे' जैसे शब्द का प्रयोग किया और उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें हिसाब दिखा दिया.

न्यू यूपी का नया नारा : विकास ही विचारधारा बने! — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) February 10, 2022

अखिलेश का नया नारा

यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) के पहले चरण के मतदान के बीच अखिलेश यादव ने नया नारा दिया है. अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा- यूपी में नया नारा, विकास ही बने विचारधारा. बता दें कि राज्य के 11 जिलों के कुल 58 सीटों पर मतदान हो रहा है. इन 11 जिलों में शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ भी शामिल हैं.