UP Assembly Election 2022: भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है. पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कई दौर की चर्चा कर इन दोनों दलों के साथ एक एक सीट पर व्यापक चर्चा कर सींटों के बंटवारें को अंतिम रूप दिया है. संभावना है कि यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) में अपना दल को 18 सीटें और निषाद पार्टी को 12 सीटें मिल सकती हैं. वहीं एमएलसी और भावी सरकार में मंत्री पद को लेकर भी अपना दल ने चर्चा की है.

अपना दल की सीटें

अपना दल को दी जाने वाली कुल सीटों में से 15 विधानसभा सीटें अधिकतम इन जिलों में होंगे

– प्रयागराज

– वाराणसी

– झांसी

– मिर्जापुर

– बहराइच

– लखनऊ

– जौनपुर

– रायबरेली

– रामपुर

निषाद पार्टी की 12 सीटों पर बात बन चुकी है लेकिन अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है. ऐसे में अंतिम मुहर लगने के बाद सीटों के नाम सामने आ जाएंगे. गौरतलब है कि बीते कल मुलायम सिंह यादव की बहु अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो चुकी हैं. वहीं अखिलेश यादव व मुलायम सिंह यादव के कुछ अन्य रिश्तेदारों के भाजपा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.