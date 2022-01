UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. भाजपा के बड़े नेता और योगी सरकार के श्रममंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) ने मंगलवार को भाजपा से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है. भाजपा से इस्तीफा देने के तुरंत बाद ही मौर्य ने सपा ज्वाइन कर लिया और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात भी की. श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा भेजा है. मौर्य ने मौजूदा सरकार में दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे व्यापारियों की उपेक्षा होने का आरोप लगाया है.Also Read - UP Election 2022: सपा और बीजेपी जानबूझकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, यूपी चुनाव पर BSP महासचिव Satish Chandra Mishra का बड़ा बयान

Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav welcomes Swami Prasad Maurya and other leaders into his party.

Maurya has resigned from Uttar Pradesh cabinet today.

