आगामी उत्‍तर प्रदेश विधानसभा 2022 (UP Assembly Election 2022) के लिए बीजेपी (BJP) ने अपने आज शुक्रवार को राज्‍य की सियासत में चल रही अटकलबाजियों को विराम देते हुए अपने पुराने दो सहयोगी पाटियों के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है. बीजेपी के नेताओं ने आज लखनऊ में घोषण कर दी है कि बीजेपी 2022 का विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निषाद पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ेगी.

भाजपा का निषाद पार्टी के साथ गठबंधन है। हम 2022 का विधानसभा चुनाव और ताकत के साथ मिलकर लड़ेंगे: लखनऊ में केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान pic.twitter.com/FXFLs6QWab — ANI_HindiNews (@AHindinews) September 24, 2021

केंद्रीय मंत्री व उत्‍तर प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने लखनऊ में कहा, भाजपा का निषाद पार्टी के साथ गठबंधन है. हम 2022 का विधानसभा चुनाव और ताकत के साथ मिलकर लड़ेंगे. अपना दल भी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा होगा प्रदेश.

लखनऊ में केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मेरा विश्वास है कि भाजपा 2022 के चुनाव में हर समाज को गहराई से साथ लेने में सफल होगी.

यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भाजपा 2022 का विधानसभा चुनाव निषाद पार्टी के साथ गठबंधन के तहत लड़ेगी.