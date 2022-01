UP Assembly Election 2022: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव (Uttar Pradesh Chunav) के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची (Second List of BJP Candidates) जारी कर दी है. दूसरी सूची में 85 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिन्हें चुनाव के लिए टिकट मिला है. इसके साथ ही कुछ दिन पहले ही कांग्रेस (Congress) से इस्तीफ़ा देने वालीं अदिति सिंह (Aditi Singh) को रायबरेली से टिकट दिया गया है. हालाँकि अदिति सिंह काफी समय से कांग्रेस और आलाकमान की आलोचना करती रही हैं. और उन्हें पहले ही बागी के तौर पर देखा रहा था. पिछले चुनाव में वह कांग्रेस के टिकट पर रायबरेली से ही जीती थीं. रायबरेली सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) का संसदीय क्षेत्र है. अदिति सिंह को रायबरेली से ही टिकट मिला है.Also Read - BJP Theme Song: यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का थीम सॉन्ग लॉन्च, 'सोच ईमानदार, काम दमदार' है टैग लाइन

इसके साथ ही बीजेपी ने पूर्व आईपीएस असीम अरुण (Aseem Arun) को भी प्रत्याशी बनाया है. कुछ दिन पहले ही असीम अरुण ने नौकरी से वीआरएस ले लिया था. असीम अरुण कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे. असीम अरुण को आरक्षित सीट कन्नौज से टिकट मिला था.

BJP releases its second list of candidates for the upcoming #UttarPradeshElections

Aditi Singh, who recently quit Congress to join BJP, to contest from Rae Bareli (1/2) pic.twitter.com/xQE51vy6v2

