UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान में जैसे जैसे मतदान की तारीख (First Phase of UP Election) नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों के बीच टीका टिप्पणियों का दौर तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में सोमवार को बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह (Siddharth Nath Singh) ने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताया. समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट (SP list of 159 candidates) पर बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) सिद्ध कर रहे हैं कि सपा गुंडो की पार्टी है. उन्होंने कहा कि जिस तरह टिकट वितरण किया जा रहा है, जिनकी ज़मानत कोर्ट भी रद्द कर रहा है, आज़म खान (Azam Khan) और उनके बेटे को भी वे टिकट दे रहे हैं. बकौल सिद्धार्थनाथ, अखिलेश यादव फिर से उत्तर प्रदेश में गुंडाराज चाहते हैं.

बताते चलें समाजवादी पार्टी ने सोमवार को 159 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट (SP list of 159 candidates) जारी की. लिस्ट के अनुसार सपा प्रमुख अखिलेश सिंह यादव मैनपुरी की करहल सीट से ही चुनाव लड़ेंगे. वहीं, सीतापुर जेल में बंद आजम खान को रामपुर से टिकट दिया गया है. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को स्वार सीट से मैदान में उतारा गया है. गौर हो कि अब्दुल्ला 10 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं.

बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल में सवार हुए स्वामी प्रसाद मौर्या के बेटे को टिकट नहीं दिया गया. मौया के बेटे उत्कृष्ट मौर्या ऊंचाहार सीट से दावा कर रहे थे, अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडेय को उम्‍मीदवार बनाया है. हाल ही में सपा में शामिल हुए तथा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके धर्म सिंह सैनी को सहारनपुर जिले के नकुर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है.