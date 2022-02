UP Assembly Election 2022: यूपी विधानसभा के चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होनेवाला है और इसके साथ ही चुनाव प्रचार कल से थम गया है. इस बीच अमरोहा से बसपा उम्मीदवार नावेद अयाज ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि मुझे धमकी दी गई है कि अगर मैंने ज्यादा बोला तो वे मेरा एनकाउंटर कर देंगे. सपा विधायक और प्रशासन दोनों इस घटना में शामिल हैं… और वह (सपा विधायक) भी भाजपा में शामिल हैं.अमरोहा से बसपा उम्मीदवार नावेद अयाज ने ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के मेरे चुनाव अभियान से संबंधित कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज किया.Also Read - Punjab Elections 2022: PM मोदी बोले- बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साझेदार बनाना चाहते हैं 'नवां पंजाब'

Uttar Pradesh | Naved Ayaz, BSP candidate from Amroha alleges that police lathi charged his supporters who had gathered for a campaign-related program, without prior warning.

