UP Assembly Election 2022: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि यूपी का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वो जल्द ही कांग्रेस की तरफ से यूपी का सीएम फेस कौन होगा इसका ऐलान करेंगी. इसके साथ ही खुर्शीद ने ये भी कहा कि यूपी चुनाव में पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी. अकेले दम पर ही चुनावी मैदान में उतरेगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस की तरफ से यूपी के हर जिले में जाकर वहां के मुद्दों को लेकर घोषणापत्र बनाया जाएगा.Also Read - यूथ कांग्रेस ने बाद अब NSUI ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया

लोहामंडी स्थित महाराज अग्रसेन भवन में रविवार को मीडिया से बातचीत में खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस खुद के बूते ही पूरी मजबूती के साथ यूपी में चुनाव लड़ेगी. एक सवाल के जवाब में खुर्शीद ने बताया कि पार्टी शुरू से ही कृषि बिलों के विरोध में है और किसानों का समर्थन कर रही है. प्रदेश में पार्टी के वोट बैंक के छिटकने के सवाल पर उन्होंने बताया कि हम जनता के बीच जाकर उन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं. Also Read - कांग्रेस के पुराने गढ़ को मजबूत करने के मिशन पर प्रियंका गांधी, अमेठी के ग्रामीण इलाकों में पहुँचीं

We will be fighting the upcoming Assembly elections under the leadership of Priyanka Gandhi Vadra. She is working hard to ensure that we win. Later on, she may announce the CM’s face: Former Union Minister & Congress leader Salman Khurshid on Congress’ CM face in UP polls (12.09) pic.twitter.com/ZtPDtV2MH8

— ANI UP (@ANINewsUP) September 13, 2021