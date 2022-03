UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार (Election Campaign) का शोर थम गया अब गुरुवार को मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. बता दें कि छठे चरण के चुनाव (Sixth Phase Election) में उत्तर प्रदेश की 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे. छठे चरण के लिए आगामी 3 मार्च को वोट (3rd March Voting Day) डाले जाएंगे. प्रचार के थमने के साथ ही इन जिलों की सीमाएं सील कर दी जाएंगी और चौकसी भी बढ़ा दी जाएगी. यूपी में अब केवल छठे और सातवें चरणों का मतदान बचा हुआ है. इसके बाद 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा होगी.Also Read - UP Polls 2022: बलिया चुनावी सभा में बोले अखिलेश यादव- सरकार में आए तो देंगे पांच वर्ष मुफ्त राशन

छठे चरण के मतदान में यूपी की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. जिन जिलों में वोटिंग होगी उनमें प्रमुख रूप से बलिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, महाराजगंज, अंबेडकरनगर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर आदि शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक इन जिलों में करीब सवा दो करोड़ मतदाता हैं. जो कि पौने सात सौ प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे.

सीएम योगी समेत कई बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला

छठे चरण में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) का गृह जिला गोरखपुर (Gorakhpur) भी शामिल है. इसके साथ ही उनकी किस्मत का फैसला भी 3 मार्च को मतदाता तय करके भेज देंगे. योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी (Satish Dwivedi) कि किस्मत का भी फैसला इसी चरण में होना है. इसके अलावा उपेंद्र तिवारी, श्रीराम चौहान व राम स्वरूप शुक्ला भी जिन सीटों पर ताल ठोक रहे हैं, वो इसी चरण में शामिल हैं. वहीं, विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय, बसपा छोड़ सपा में आए लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा, राज किशोर सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कि किस्मत भी इसी चरण के चुनाव के भरोसे टिकी है.