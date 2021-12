UP Assembly Election 2022: इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में राज्य के कुल 257 लोग अपनी किस्मत नहीं आजमा पाएंगे. चुनाव आयोग ने इन 257 लोगों को चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया है. इसकी वजह ये है कि पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने चुनाव लड़ने और परिणाम आने के एक महीने बाद तक, समय से और सही ढंग से अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं दिया. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इन 257 लोगों में से 34 लोगों ने 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ा था,बाकी 213 लोग 2017 के विधान सभा चुनाव में प्रत्याशी थे.Also Read - UP Election 2022: योगी सरकार बांटेगी फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट, युवाओं में ख़ुशी की लहर | Must Watch

सबसे ज्यादा अयोग्य निकले निर्दलीय प्रत्याशी Also Read - सपा के शासन में जाली टोपी वाले गुंडे व्यापारियों को धमकाते थे, UP Dy CM केशव मौर्य

चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक अयोग्य करार दिए गए इन 257 लोगों में सर्वाधिक संख्या निर्दलीय उम्मीदवारों की ही है मगर कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने भी पिछले विधान सभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा आयोग को समुचित ढंग से नहीं दिया या बिल्कुल नहीं दिया. Also Read - UP Assembly Election 2022: प्रियंका गांधी के आने से चुनाव में सपा को कितना होगा नुकसान, अखिलेश यादव ने बताया

बता दें कि इन प्रमुख दलों में सर्वाधिक 12 उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल के हैं और इसके बाद छह उम्मीदवार पीस पार्टी के, पांच एनसीपी के, चार-चार उम्मीदवार सीपीआई और बसपा के, जबकि एआईएमआईएम के दो व निषाद पार्टी के दो उम्मीदवार भी हैं, सीपीआईएमएल के भी दो उम्मीदार इसमें शामिल हैं. कांग्रेस पार्टी के भी एक उम्मीदवार को चुनाव खर्च का विवरण न जमा किये जाने पर आयोग्य घोषित किया गया है. इन सभी को एक साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका गया है यह अवधि अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले विधान सभा चुनाव के बाद ही खत्म होगी.

इस बार चुनाव आयोग ने दिखाई है सख्ती

इस बार के 2022 विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की रोजाना मानीटरिंग किये जाने के लिए चुनाव खर्च पर्यवेक्षक के साथ ही आयकर विभाग के अधिकारियों के विशेष जांच दल भी सक्रिय किये जाने की व्यवस्था की है. इस बार मतदाताओं को वोट के बदले नोट और शराब के प्रलोभन आदि दिये जाने की भी सख्त निगरानी की जाएगी.