IT Raid In Kanpur: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) से पहले कानपुर के बड़े इत्र/परफ्यूम व्यापारी (Perfume Businessman) पीयूष जैन (Piyush Jain) के घर छापेमारी में अकूत खजाना आयकर विभाग के हाथ लगा है. आयकर विभाग द्वारा अबतक पीयूष जैन के घर से 175 करोड़ रुपये नकदी नोट जब्त किया जा चुका है. मामले की जांच अब भी जारी है. वहीं आयकर विभाग को इस दौरान कई दस्तावेज मिले हैं. घर से आयकर विभाग को बड़ी मात्रा में नकदी और फर्जी इनवॉइस आयकर विभाग की टीम ने बरामद किया है. आयकर विभाग को इतना कैश मिला है कि कापी देर से पैसों की काउंटिंग जारी है. इतना कैश देख अधिकारी भी दंग हैं.Also Read - Kanpur Income Tax Raid | कानपुर के इत्र कारोबारी के घर मिले 150 करोड़ | Must Watch

फरार हैं पीयूष जैन

जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन छापेमारी के बाद से गायब हैं. आयकर विभाग द्वारा दावा किया गया है कि यूपी में अबतक की यह सबसे बड़ी नकदी है. शिखर पान मसाला ग्रुप के यहां मारे गए छापे के बाद बरामद की गई अबतक की यह सबसे बड़ी जब्ती है. जानकारी के मुताबिक अबतक 175 करोड़ रुपये की बरामदगी की जा चुकी है. Also Read - IT Raid in Kanpur: CBIC के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी, 150 करोड़ रुपए कैश मिला, कई मशीनें गिन रहीं

समाजवादी इत्र किया था लॉन्च

समाजवादी इत्र (Samajwadi Perfume) को लॉन्च करने में पीयूष जैन की अहम भूमिका थी. उन्होंने समाजवादी से लखनऊ में एक इत्र लॉन्च किया था. इत्र लॉन्चिंग अखिलेश यादव के हाथों द्वारा की गई थी. इस दौरान पीयूष जैन ने कहा था कि 2022 के चुनावों के मद्देनजर यह इत्र 22 फूलों से बनाया गया है. बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के घरों पर छापेमारी की जा चुकी है. बता दें कि छापेमारी के दौरान विभाग को 86 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है. मैनपुरी, कोलकाता, बेंगलुरू और एनसीआर में 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई है. Also Read - UP Assembly Election 2022: यूपी चुनाव पर मंडरा रहा कोरोना का खतरा, EC ने कही ये बड़ी बात, जानिए

कैश गिनने के लिए मंगाई थी मशीनें

जानकारी के मुताबिक इस छापेमारी के दौरान इतना कैश बरामद किया गया कि नोटों की गिनती के लिए कुल 13 मशीनें मंगवाई गई थी ताकि नोटों की जल्दी गिनती की जा सके. वहीं राशि को भरने के लिए 80 पेटियों का ऑर्डर दिया गया है. साथ ही यह राशि पुलिस और पीएसी की कड़ी सुरक्षा में स्टेट बैंक की माल रोड शाखा भेजी गई थी.