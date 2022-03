UP Last Phase Election 2022, 7th Phase Voting | Live Updates: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है. इसी कड़ी में आज 7वें और अंतिम चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी. जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है उनमें वाराणसी (Varanasi), चंदौली (Chandauli), भदोही (Bhadohi), मिर्जापुर (Mirzapur), रॉबर्ट्सगंज (Robertsganj), गाजीपुर (Ghazipur), मऊ (Mau), आजमगढ़ (Azamgarh) और जौनपुर (Jaunpur) शामिल है. चुनाव आयोग (Election Commission) से मिली जानकारी के अनुसार, सातवें चरण में 75 महिलाओं समेत कुल 613 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा. 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Vidhan Sabha Chunav) के पहले छह चरणों में राज्य की 349 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है. चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे.Also Read - UP Assembly Elections 2022: वाराणसी समेत 54 सीटों पर मतदान आज, कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेगी जनता

इन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने बताया कि चुनाव में कुल 23,614 मतदेय स्थल तथा 12,210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इस चरण में कई मंत्रियों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा. इनमें पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी (वाराणसी दक्षिण), अनिल राजभर (शिवपुर-वाराणसी), रविंद्र जायसवाल (वाराणसी उत्तर), गिरीश यादव (जौनपुर) और रमाशंकर पटेल (मड़िहान-मिर्जापुर) शामिल हैं.

इसके अलावा विधानसभा चुनाव से ऐन पहले भाजपा छोड़कर सपा में गए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान (घोसी-मऊ) और भाजपा का साथ छोड़कर इस बार सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे सुभासपा अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर (जहूराबाद-गाजीपुर), गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी (मऊ सदर) तथा बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह (मल्हनी-जौनपुर) की उम्मीदवारी वाली सीट पर भी सातवें चरण में ही वोट डाले जाएंगे.