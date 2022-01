UP Assembly Election 2022: बीएसपी प्रमुख मायावती ने शनिवार को अपने जन्मदिन (Mayawati Birthday) के मौके पर लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर पहली लिस्ट के 53 उम्मीदवारों (First List BSP) के नाम जारी कर दिए. मायावती ने कहा कि इन 53 सीटों के अलावा 4 अन्य प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है, एक दो दिनों में उनके नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता हमारी पार्टी को फिर से सत्ता में जरूर लेकर आएगी और मैं भी उन्हें विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इस बार सत्ता में आने के बाद हमारी पार्टी अपने पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहां सभी मामले में सरकार चलाएगी.Also Read - UP Assembly Elections 2022: भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर बोले समाजवादी पार्टी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन, अखिलेश ने दलितों का अपमान किया

We have finalized candidates on 53 seats in the first list, remaining 5 will we released in a day or two: BSP chief Mayawati pic.twitter.com/aPI6M2fzf7

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 15, 2022