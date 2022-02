UP Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के पहले चरण का चुनाव प्रचार (first phase campaigning) आज मंगलवार यानि 8 फरवरी की शाम कुछ ही देर में थम जाएगा. इसके साथ ही सारी पार्टियों ने उम्‍मीदवाश्र, उनके नेता और समर्थक अब व्‍यक्तिगत रूप से मतदताओं को अपने पक्ष में जुट जाएंगे. आज पश्चिम यूपी के 11 जिलों की सभी 58 विधानसभा सीटों पर प्रचार थमने जा रहा है. बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव लिए 10 फरवरी को वोटिंग है.Also Read - Bareilly Cantt Constituency: बीजेपी लगाएगी जीत हैट्रिक या सपा बिगाड़ेगी खेल?

यूपी विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कुल 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. यूपी के पश्चिम क्षेत्र के 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव के लिए सबसे पहले वोटिंग होगी.

प्रथम चरण में जिन जिलों में चुनाव होना हैं, वहां सबसे अधिक किसान आंदोलन से प्रभावित रहे हैं.

बता दें कि विधानसभा के प्रथम चरण में चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताक झोंक रखी है. दरअसल, राज्‍य की सत्‍तारूढ़ बीजेपी, सपा-आरएलडी गठबंधन, बीएसपी, कांग्रेस जैसे दलों के बीच यहां मुकाबला है. हालाकि यहां सीधे टक्‍कर बीजेपी और सपा-आरएलडी गठबंधन के बीच नजर आ रहा है.

यूपी विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण की वोटिंग 10 फरवरी को कहां-कहां होंगे

प्रथम चरण में कैराना, थानाभवन, शामली, बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी (अ.जा.), मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर, सिवालखास, सरधना, हस्तिनापुर (अ.जा.), किठौर, मेरठ कैंटोनमेंट, मेरठ, मेरठ दक्षिण, छपरौली, बड़ौत, बागपत, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर, धौलाना, हापुड़ (अ.जा), गढ़मुक्तेश्वर, नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, स्याना, अनूपशहर, डिबाई, शिकारपुर, खुर्जा (अ.जा), खैर (अ.जा), बरौली, अतरौली, छर्रा, कोल, अलीगढ़, इगलास (अ.जा), छाता, मांट, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव (अ.जा), एत्मादपुर, आगरा कैंटोनमेंट (अ.जा), आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण (अ.जा), फतेहपुर सीकरी, खैरागढ़, फतेहाबाद, बाह सीटों पर चुनाव होगा.