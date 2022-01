UP Assembly Election 2022: यूपी की 55 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में होनेवाले मतदान को लेकर आज से उम्मीदवारों का नामांकन (Nomination) शुरू हो रहा है. राज्य में सात चरणों में होनेवाले विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की अधिसूचना (Second phase notification) आज जारी हो जाएगी. दूसरे चरण में 14 फरवरी को नौ जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा. वहीं, इसी दिन उत्तराखंड (Uttarakhand Assembly Election 2022) की 70 सीटों और गोवा (Goa Assembly Election 2022) की 40 सीटों पर भी मतदान होगा. इसके लिए भी अधिसूचना आज ही जारी होगी, जिसके साथ ही आज से उम्मीदवार अपना नामांकन भरेंगे. आज से शुरू हुआ नामांकन 28 जनवरी तक चलेगा. उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी तक की जाएगी और नाम वापसी की तारीख 31 जनवरी है.Also Read - Goa में BJP को लग सकता है झटका! मंडरेम से टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व CM लक्ष्मीकांत पारसेकर छोड़ सकते हैं पार्टी

पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन

यूपी में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के पहले चरण (First Phase Election) के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है. पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच 24 जनवरी तक की जाएगी और नाम वापसी की तिथि 27 जनवरी तक होगी. दूसरे चरण में मतदान 10 फरवरी को होगा. बता दें कि यूपी में पहले चरण के लिए होने वाले 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव होना है. वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी. Also Read - Manipur Polls 2022: मणिपुर में विधानसभा चुनाव से पहले TMC का एकमात्र विधायक BJP में शामिल

आज ये नेता करेंगे अपना नामांकन

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज जो नेता अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उनमें से बीजेपी नेता संगीत सोम के बारे में जानकारी मिली है कि वो आज दोपहर 12 बजे के करीब मेरठ कलेक्ट्रेट जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे. सोम मेरठ के सरधना सीट से बीजेपी उम्मीदवार है. Also Read - Punjab विधानसभा चुनाव पर Zee Opinion Poll की खास बातें, किस पार्टी को कितनी सीटें? कौन सबसे पसंदीदा सीएम, जानें सबकुछ

वहीं, कैराना विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन भी आज अपना नामांकन दाखिल कर सकती है. इससे पहले नाहिद सपा से अपना नामांकन दाखिल कर चुके है और बता दें कि वह गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभी जेल में है. बीजेपी ने इस सीट से मृगांका को मैदान में उतारा है.

गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से आज कांग्रेस प्रवक्ता रहे स्वर्गीय राजीव त्यागी की पत्नी अपना नामांकन दाखिल करेंगी. संगीता त्यागी के टिकट की घोषणा गुरुवार को ही हुई है. स्वर्गीय राजीव त्यागी की पत्नी संगीता त्यागी कांग्रेस के टिकट पर साहिबाबाद से चुनाव लड़ेंगी.