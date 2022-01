UP Assembly Election 2022: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) आज यूपी चुनाव में तीसरे चरण (third phase notification) के मतदान के लिए अधिसूचना जारी करने जा रहा है. चुनाव आयोग की तरफ से तीसरे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी होते ही इस चरण के 16 जिलों- हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 59 विधानसभा सीटों के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.Also Read - UP Election 2022 Latest Update: 1st और 2nd phase की 113 सीटों पर प्रचार के लिए डिजिटल रैली के भरोसे पार्टियां

बता दें कि यूपी में सात चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की 59 सीटों के लिए अधिसूचना आज जारी हो रही है. इस चरण में 16 जिलों की विधानसभा सीटों के लिए मतदान होंगे.अधिसूचना जारी होते ही उन सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, जिन्हें पार्टी की तरफ से टिकट मिला है वो 16 जिलों की इन विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने बताया कि तीसरे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि एक फरवरी 2022 है. दो फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि चार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. बता दें कि यूपी विधानसभा की 59 सीटों पर तीसरे चरण के लिए मतदान 20 फरवरी को होगा.