Janta Ka Mood: उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों (उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर) में चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी है. इन सभी राज्यों में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं. इन विधानसभा चुनावों को लेकर Zee News ने अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है. इसके तहत हम सोमवार 17 जनवरी को उत्तराखंड की 'जनता का मूड' आपको दिखा चुके हैं. आज बारी है उत्तर प्रदेश की. आज जानेंगे यूपी की पब्लिक का मूड क्या है? जानेंगे यूपी की जनता किस पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपने के मूड में है और किसे विपक्ष में बैठने का फैसला सुना सकती है. जानेंगे इस बार यूपी की जनता जाति और धर्म से की राजनीति से ऊपर उठकर वोट कर सकती है या नहीं. 'जनता का मूड' ओपिनियन पोल में हम आपके मन में उठने वाले ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे. इस ओपिनियन पोल के लिए Zee News ने पांच राज्यों के करीब 10 लाख लोगों से राय ली है.

बुंदेलखंड में बीजेपी काफी आगे (Bundelkhand Main Kaun Jeetega)

Zee News-Designed Box ओपिनियन पोल (Opinion Poll 2022 Election) के मुताबिक बुंदेलखंड में BJP को 59 प्रतिशत वोट प्रतिशत हासिल हो सकता है. सपा+ को 21 फीसदी, बसपा को 10 प्रतिशत, कांग्रेस को 5 फीसदी और अन्य को 5 फीसदी वोट प्रतिशत हासिल हो सकते हैं.

2017 में इतना था वोट शेयर

UP Election 2022 Opinion Poll के मुताबिक 2017 में बीजेपी को 46 प्रतिशत वोट मिले थे. सपा को 16 प्रतिशत वोट मिले थे. कांग्रेस को 9 प्रतिशत, बसपा को 22 प्रतिशत और अन्य को 7 प्रतिशत वोट मिले थे. 2017 में बीजेपी को सभी 19 सीटें मिली थीं. सपा, बसपा, कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली थीं.

बीजेपी इस भी हो सकती है बहुत आगे

इस बार ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 17 से 19 सीट मिल सकती हैं. वहीं सपा को सिर्फ एक सीट मिल सकती है. बसपा और कांग्रेस को कोई भी सीट मिलते नहीं दिख रही है.