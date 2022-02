UP Assembly Elections 2022: उत्तर प्रदेश में जारी चुनावी घमासान के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) ने रविवार को समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर हमला बोला. पीएम ने कहा कि सार्वजनिक रूप से काशी में उनकी मृत्यु की कामना किए जाने पर उन्हें बहुत आनंद आया. मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में BJP द्वारा आयोजित ‘बूथ विजय सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पूर्व में दिए गए एक बयान का जिक्र किया.Also Read - West Bengal civic bodies Poll: BJP और TMC नेताओं के बीच हुई झड़प, भाजपा नेता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा 'भारत की राजनीति में कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं. मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया. उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी. इसका मतलब यह कि मेरी मृत्यु तक ना काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और ना ही काशी मुझे छोड़ेगी.'

We have seen how much people have stooped low in Indian politics but when in Kashi prayers for my death were done, I felt elated. This meant that till my death neither I will leave Kashi nor its people will leave me: PM Narendra Modi at a rally in Varanasi, Uttar Pradesh pic.twitter.com/bwlFRxeCoh

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 27, 2022